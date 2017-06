Enquête de personnalité sur Macky Sall : la face cachée de "O fañin fañin, fañ fañ fañ, ta watiatiaa"





Le Président Macky Sall dort peu. Debout vers 6 heures du matin, le Chef de l’Etat n’a que quelques heures de sommeil. Il reçoit jusqu’à tardivement le soir. ll sort de son bureau vers 22 heures et enchaîne des séances de travail nocturnes au palais entre les ministres, les proches, les responsables politiques, des Sénégalais anonymes et des porteurs d’idées ou de projets. Des séances qui tirent en longueur une bonne partie de la nuit.





«Ce qui fait qu’il finit ses journées vers 2 heures du matin. Des journées très longues et ses collaborateurs se demandent comment il fait pour tenir à ce rythme depuis cinq ans ». Un de ses proches amis a calculé le nombre d’heures de travail. Cela frôle les 15 heures de temps. «C’est un habitué des longues journées. Même quand il était premier ministre, l’homme ne se reposait jamais. Il enchaînait journée après journée ».



Une telle rigueur l’a poursuivi quand il a quitté l’Assemblée nationale en 2008. «Quand ses collaborateurs étaient fatigués par de longues journées à l’intérieur du pays parfois dans des conditions difficiles, Macky Sall était le seul à pouvoir tenir debout, à recevoir des militants ». Un de ses accompagnateurs se souvient d’un soir où il a dormi dans une case sans électricité et sans grand confort après une journée longue et éprouvante de tournée dans les fins fonds de la zone de Matam.



Devenu Président de la République, il n’a pas laissé cette habitude. «Lors de l’une de ses tournées économiques à Thiès, il est allé au lit vers 4 heures du matin et était déjà débout à la prière de l’aube et a enchaîné avec ses audiences, puis ses visites », raconte un administrateur civil.



Debout donc à l’aurore, le Président Sall se consacre à la prière du matin, avant d’enchaîner avec la lecture de ses mails. Puis, il écoute la radio et lit personnellement les journaux. «Il lit beaucoup et est en contact avec le pays réel. Il n’est pas comme les anciens présidents à qui même on faisait le compte rendu de la presse. Il a gardé ses habitudes personnelles et épluche la presse en toute quiétude ».





Au besoin, il demande à ses collaborateurs de lui faire des notes et des compléments d’informations. Arrivé tôt à son bureau, il enchaine réunion sur réunion, passe des coups de fils à son premier ministre. «C’est le collaborateur dont il est pratiquement le plus proche », renseigne un collaborateur du Président. «Ce qui est le plus étonnant avec Macky Sall, c’est son sang froid à toute épreuve, il ne donne jamais l’impression qu’une question le dépasse ».



Ce calme olympien que décrit bon nombre de ses collaborateurs est une sorte de marque de fabrique. «D’habitude des personnes à ce niveau de responsabilités n’écoutent qu’une première version, mais le Président Sall s’informe souvent avant de décider. Ceux qui l’ont connu avant et après sont unanimes sur un sujet. C’est que l’homme n’a pas changé au plan des relations humaines.



«Quand il croise un de ses amis, il le tutoie et l’appelle par son nom de famille. Vous pensez qu’il ne se souviendra plus de vous, mais il vous reconnait parfaitement. Même pour ceux qui n’ont pas bénéficié de postes ou le simple militant de base qu’il a croisé quelques fois dans ses tournées, il peut mettre un nom sur le visage »





Un de ses collaborateurs explique qu’il a gardé personnellement les numéros de plusieurs de ses responsables. «Quand il a besoin de l’un d’entre eux, souvent il a son numéro, il peut le joindre sans passer par quelqu’un d’autre » Ses compagnons indiquent que nul autre que lui ne connaît mieux son parti ou sa coalition.



«Il peut faire le tour du Sénégal en vous citant chaque localité et les personnes qui sont présentes dans la zone, il peut vous citer facilement sans hésiter une dizaine, voire une vingtaine de personnes ». Cette capacité de mémorisation a séduit bon nombre de ministres ou de hauts fonctionnaires. «Quand vous lui parlez du budget, il peut facilement vous citez les rubriques et leurs contenus, je pense qu’il le maitrîse mieux que ceux qui ont été à la conception ».





La différence de Macky Sall avec les autres hommes politiques, c’est qu’il prend tout au sérieux. Dans sa gestion quotidienne, il n’oublie jamais les nombreuses sollicitations qui viennent à sa table. Egalement, c’est un homme qui consulte beaucoup. «Sur un sujet, il peut demander plusieurs avis à la fois avant de décider. Il ne fait rien par hasard ». Et quand il interroge, il demande des avis à des personnes qui ont de l’expérience, comme à de simples anonymes. Selon plusieurs de ses collaborateurs, il ne prend jamais une décision sur un coup de tête.



Devenu Chef de l’Etat, il a toujours envie d’être en contact avec le pays réel. Aux nombreux visiteurs qu’il reçoit, il n’hésite pas à demander comment va le pays et écoute beaucoup leurs réponses. «Quand un problème sérieux est soulevé, il note et essaie d’y apporter une réponse. Ce n’est pas quelqu’un qui est fermé. Il écoute beaucoup. Cette capacité à laisser parler les personnes qu’il rencontre a séduit beaucoup de personnes ».





Il est également resté un homme très sociable. Quand il est au courant que vous avez perdu un proche parent, il vous appelle immédiatement pour présenter ses condoléances. «C’est d’ailleurs le Président de la République qui se déplace le plus pour des présentations de condoléances, tout le monde l’a vu ». Il prend souvent des nouvelles d’un tel ou d’un autre. Il est très imprégné de la vie sociale et culturelle.



«C’est un homme gentil, malgré tout ce qu’on dit, il ne veut frustrer personne. C’est sa nature », témoigne un de ses collaborateurs. D’ailleurs, beaucoup de ses adversaires qui le rejoignent ont été séduits par cette approche de la personne. «Ce n’est pas simplement à cause de la politique qu’il a retrouvé certains, mais c’est d’abord au plan humain qu’il a séduit ces personnes ». Pour le reste, « c’est un homme profondément attaché au développement de son pays ». «Vous pouvez discuter avec lui pendant des heures, il parlera de ses projets et de son programme ».





«Il pense beaucoup aux générations futures, mais surtout aux couches les plus défavorisées ». Il est parfois agacé par certaines personnes qui viennent le voir pour des problèmes crypto-personnels sans penser au pays. «Il tient beaucoup à l’intérêt national et ne cesse de le répéter à ses collaborateurs. Ce n’est vraiment pas l’image que certains essaient de décrire de lui ». En réalité, le Président Macky Sall peut se résumer en trois qualités selon un de ses plus proches collaborateurs : « simplicité, rigueur et travail.



