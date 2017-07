Enquête drame de Demba Diop: Un élève arrêté à Louga pour apologie du crime

C’est la première arrestation dans l’enquête ouverte sur la bousculade meurtrière, survenue le 15 juillet dernier au stade Demba Diop de Dakar. Bara Fall 19 ans, a été interpellé hier, à Louga et conduit à Dakar. Il a été placé en garde-à-vue à la Sureté Urbaine pour apologie du crime.



Elève en classe de Seconde au Lycée Baye Sam Mbaye de Louga, le jeune garçon avait posté sur sa page facebook, un commentaire «indécent », approuvant le drame qui a coûté la vie à une dizaine de personnes et fait trois cents blessés: « Ont s’en fout, ils sont bien eu ce qu’ils mérités 9 mitts tous mbourois, je suis fier d’être ouakamois ».



Au lendemain du drame, le Procureur de la République a effectué une sortie pour s’indigner et promettre des poursuites. Serigne Bassirou Guèye a, aussi, souligné avoir constaté des publications indécentes sur les réseaux au sujet de ce drame et promis que les auteurs de ces publications seront poursuivis pour apologie du crime.



La Sûreté urbaine de Dakar qui a hérité du dossier, a auditionné divers acteurs-clés de l’organisation de ce match, Saër Secjk et le directeur du Stade Demba Diop.



Dans le même ordre d'idées, les enquêteurs ont auditionné les personnes s’activant au sein du service de la billetterie, de guichet… qui tournent autour de l’organisation de cette finale. Ce n’est pas tout. A en croire L’Observateur, une série d’auditions de responsables et supporteurs du club mbourois, est entamée et se poursuit.