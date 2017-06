Enquête : l'impressionnant patrimoine à milliards attribué à Pape Diop









Le quotidien numérique Le Soir a appris que l’ancien maire de Dakar, Pape Diop, a payé une commande de 50 véhicules 4X4 utilitaire double cabines de marque Toyota. Les dits véhicules sont sur le point d’arriver au Sénégal et la commande aurait coûté la rondelette somme de 1 milliards 250 millions.





Ces véhicules sont prévus pour la campagne de la coalition gagnante Wattu Sénégal parrainée par Abdoulaye Wade. Reste à savoir quelle est la provenance des moyens financiers qui ont servi à payer cette forte commande ? «Depuis plusieurs mois, Abdoulaye Wade promet de mettre la main à la poche pour financer la campagne de l’opposition, de même que Karim Wade, cela pourrait être une piste », analyse un proche de la coalition Wattu. Surtout que la commande vient du Qatar. Il faut dire que contrairement aux autres opposants, Pape Diop, est un homme riche.



Aux Almadies, il dispose d’une résidence de plus de 2000 mètres carré d’une valeur évaluée à près de 2 milliards. Il a une autre maison moins importante estimée à 1 milliard. Toujours dans ce quartier, Pape Diop est propriétaire d’un immeuble en face de la mer et qui a été affecté aux Nations Unies (lire par ailleurs). Valeur nominale, selon des estimations immobilières, 2 milliards également.



Sans oublier sa maison sur la VDN qui est d’une moindre importance. Diop a également une maison dans une résidence en construction à Dakar d’une valeur de près de 300 millions. Dans la ville de Thiès, Pape Diop est propriétaire du plus grand immeuble de la cité du rail, construit sur plus de 4000 mètres carré. En association avec une banque de place, il a initié ce projet d’un coût de 2 milliards.



En quête de locataires dans cette ville, Pape Diop avait signé un contrat en or avec l’Etat du Sénégal pour abriter les locaux du Tribunal Régional de Thiès et un autre service du ministère des Finances. Il faut signaler que le Tribunal de Thiès et le service des Impôts et Domaines ont été rasés pour être reconstruits. Dans le département de Mbour, Pape Diop a un immense domaine de plusieurs dizaines d’hectares, la valeur dépasse facilement le milliard. Sur la Petite Côte, le président du Sénat a une résidence secondaire de plus de 2000 mètres carres estimée à 500 millions.



Pape Diop détient aussi des actions dans une société de laiterie. Il a monté aussi une Société Civile Immobilière. Il a été aussi dans le capital de la Société Gestionnaire du Centre Commercial 4C avant de se retirer. Il a tenté de s’investir dans la presse. Propriétaire du Journal l’Actuel, face aux difficultés, il a préféré laisser le journal mourir. De même, la radio Océan qu’il avait créée n’a pas prospéré. «Il a perdu dans cette affaire plus de 500 million» raconte un de ses proches. Cette liste de biens, est selon beaucoup de ses amis, la face visible de son immense fortune





Pape Diop louait un immeuble à l’Etat 480 millions



L’Etat du Sénégal a décidé de rompre le contrat signé avec une Société civile immobilière (Sci) appartenant à Pape Diop pour la location d’un immeuble aux Almadies. Le dit bâtiment était affecté gracieusement par l’Etat aux Nations Unies. Le hic, c’est que Pape Diop louait l’immeuble au Trésor Public pour 480 millions par an. Pire, Pape Diop avait signé un contrat d’une durée de 25 ans aux Services du Patrimoine bâti. Du reste, un avis a été donné aux Nations Unies pour sortir des locaux.





Il se dit que les premières années de loyers ont été précomptées et payées à la SCI de Pape Diop. Au finish, la location de cet immeuble devait rapporter 13 milliards au président du Sénat. Ayant acquis ce terrain auprès d’un ancien douanier, Bassirou Diop qui avait moult difficultés, Pape Diop a érigé grâce à un prêt bancaire un immeuble de grand standing sur place pour près de 2 milliards.



« les travaux ont duré plus de cinq ans car les entreprises pressenties se plaignaient de ne jamais être payées à temps. Aujourd’hui l’Immeuble est loué à l’Etat du Sénégal et à des banques. Le loyer mensuel lui rapporte selon des experts immobiliers thièssois au minimum, 10 millions par mois.





Pape Diop et son immeuble de la Poste Médina



L’ex maire de Dakar est également propriétaire du grand immeuble qui est à la poste de Médina. Dès que les fondations ont été mises sur pied, la rumeur a commencé à courir. Un immeuble de cette nature est évalué à près de 2 milliards par les experts immobiliers. Géré par une de ses sociétés immobilières, il lui rapporte plus d’une dizaine de millions par mois grâce au revenu locatif.



Pape Diop est propriétaire de 15 villas à Hann Maristes



L’affaire avait suscité une grande émotion. Le terrain de football des jeunes de Hann Maristes avait été morcelé par les services du Cadastre et octroyé au maire de Dakar. Ses épouses et certains de ses proches y ont également des maisons. Pape Diop dispose d’une grande villa à Touba. En bon dignitaire de l’ancien régime, Pape Diop a une très grande villa à Touba.



Lors du Magal, c’est ici qu’il accueille une bonne partie de ses hôtes. La maison est souvent fermée une grande partie de l’année et son propriétaire y séjourne rarement.



