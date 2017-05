Enquête sur Marième Faye Sall : Pourquoi les Sénégalaises et les Sénégalais sont fous de leur Première dame?

Dans une enquête effectuée par le cabinet Emedias pour le compte du quotidien numérique Le Soir, sur un échantillon de 1007 personnes à Dakar, la première dame, Marème Sall est chez les femmes, la personnalité publique la plus appréciée. 73 % des dakarois sondés ont désigné l’épouse du président de la République, comme la personnalité féminine la plus connue et la plus appréciée.