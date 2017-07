Enquête sur la fraude au Bac 2017: De hautes autorités impliquées, 35 personnes déférées au parquet, 3 activement recherchées

La Division des investigations criminelles (Dic) et la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane poursuivent leur enquête ouverte contre X par le parquet de Dakar sur la fraude au Baccalauréat 2017. A la date d’hier, 35 personnes ont été écrouées.



Après le premier lot de 19 personnes déférées au parquet lundi dernier, la Dic a mis à nouveau, avant-hier et hier, à la disposition du ministère public, 16 autres présumés malfaiteurs du Bac, dont le proviseur du Lycée de Kahone, une femme d’affaires de Kaolack et un professeur du Cours privé Yallah Surën.



Trois personnes impliquées dans la vente des épreuves, sont activement recherchées par la police et la gendarmerie. Dans cette affaire, de gros bonnets risquent de tomber. Il se susurre que certains élèves ont acheté en parfaite collaboration avec leurs parents, dont certains seraient de hautes personnalités et membres actifs de la gestion des affaires publiques. Donc, elles pourraient être interpellées pour complicité.



Le président de la République, Macky Sall qui s'est exprimé sur l'affaire, hier, a promis des sanctions à la hauteur des fautes commises.



