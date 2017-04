Enquête sur la mort d’Ibrahima Mbow à Rebeuss: Le dossier confié au doyen des Juges

Les proches parents du détenu Ibrahima Fall dit Ibrahima Mbow tué lors de la mutinerie de Rebeuss de septembre dernier crient leur désarroi. Des mois après la mort de leur fils, les parents de ce détenu s’impatientent des lenteurs de l’enquête pour déterminer les causes du décès ils veulent que justice soit rendue pour le repos de l’âme de leur fils.



Selon, l’oncle de la victime Magueye Thiam sur la Rfm, ce mercredi : «nous sommes un peu satisfait du fait que le dossier soit confié au Doyen des Juges. Parce que nous espérons qu’il aura des éléments nécessaires pour que la lumière soit faite sur cette mort».



Lasse d’attendre la famille dénonce ce qu’elle appelle une justice à deux vitesses et en veut pour preuve la dernière sortie du procureur de la République sur l’affaire de la 5 iéme vice-présidente du conseil économique social et environnemental (CESE), elle déplore le fait que le maitre des poursuites n’est dit un mot sur le décès de Ibrahima Fall.



Igfm