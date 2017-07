Enquête sur le drame à Demba Diop: Mbour fixe un ultimatum à l’Etat

Les Mbourois ont marché dans le silence dans l’après-midi de ce samedi, en mémoire des victimes des incidents survenus au stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant leur équipe à celle de Ouakam faisant 8 morts et plus de 300 blessés.



Cette marche qui s’est déroulée du stade municipal au stade Caroline Faye, a été clôturée par l’observation d’une minute de silence, et l’hymne nationale entonné par les participants.



Mais, les supporteurs qui avaient du mal à cacher leur colère, ont fini par se laisser aller, réclamant des autorités que justice soit faite et ce, dans les plus brefs délais.



Le père de Charles Gomis, l’une des victimes, a exhorté les dirigeants du Stade de Mbour à ne pas abandonner cette affaire avant que justice ne soit rendue.



Et Mbaye Diouf Dia est de cet avis car, a-t-il fait savoir, il n’est pas question que l’enquête s’éternise : «Nous donnons un ultimatum aux autorités pour que cette affaire soit réglée dans les 72 heures», a martelé le président de Mbour Petite Côte.



Ce rassemblement a noté la participation des supporteurs de plusieurs clubs dont ceux du Casa sport, de Guédiawaye Football Club, entre autres.