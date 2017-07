Enquête sur le drame de Demba Diop : le Président de la Ligue pro, Saër Seck et le Directeur du stade, entendus

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2017 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye a assuré hier, l’ouverture d’une enquête « complète » et « sans zone d’ombre » sur la bousculade meurtrière survenue samedi, au stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant le stade de Mbour et l’Us Ouakam.



«Que ce soit les responsable du Stade, que ce soit les membres de la ligue professionnelle, toutes les responsabilités seront situées, l’enquête sera complète et il n’y aura pas de zone d’ombre à la suite », a-t-il dit, lors d’une conférence de presse, ajoutant que «le chef de la Sûreté urbaine ici président, peut confirmer que le Directeur du Stade (Ousmane Ndiaye) et le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel ont été entendus ».



Selon un bilan encore provisoire, huit personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dont certaines dans un état grave. Au lendemain du drame, plusieurs familles des victimes et le club de Mbourois ont annoncé, leur intention de porter plainte contre les auteurs. « Le parquet n’a pas encore reçu de plainte de la part des familles des victimes, mais nous avons déjà commencé notre enquête. Si la plainte vient, elle sera enregistrée et la suite appropriée lui sera réservée », a assuré Serigne Bassirou Guèye.



Sur la culpabilité des gens de Ouakam, a poursuivi le chef du parquet, «nous sommes en train de faire une enquête. Si nous étions sûrs de la culpabilité de qui que ce soit, l’enquête ne sera pas longue. Nous avons des indices, des témoignages, des films, des enregistrements, des informations. Nous allons les exploiter et le moment venu, vous verrez selon qui sont les auteurs présumés des faits », a-t-il promis.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook