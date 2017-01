Enquête sur le saccage de la maison du Parti socialiste : Khalifa Sall encerclé, son neveu arrêté

Le maire de Dakar Khalifa Sall doit surveiller ses arrières. Dans l'affaire dite du saccage de la maison Parti socialiste, tout indique que c'est lui qui est visé. D'après Libération, la Division des investigations criminelles a établi "formellement" que le saccage du siège du Ps était un acte planifié et exécuté grâce à l'appui de seconds couteaux comme Bamba Fall et Bira Kane. C'est dire qu'il y a explicitement un commanditaire.



De plus, ajoute le journal, Cheikh Tidiane Sall, l'un des suspects se trouve être le neveu du maire de Dakar. Dans cette affaire, dix personnes ont été interpellées par la police. Au premier rang desquels, on trouve le maire de la Médina, Bamba Fall, le Directeur de cabinet de Khalifa Sall, Bira Kane Ndiaye, Bassirou Samb, chef de cabinet du maire de Grand Yoff, les nommés Amath Diouf, Cheikh Tidiane, Malick Kébé Dieng.



A la faveur d'un retour de parquet, c'est finalement aujourd'hui que tout ce beau monde fera encore face au Procureur de la République qui, aurait décidé d'ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d'instruction. Libération révèle que c'est le gardien de la Piscine Olympique nationale ( Point E, Dakar) qui a vendu la mèche aux enquêteurs en révélant que la veille du bureau politique les "casseurs" se sont réunis dans ce lieu pour préparer l'opération.



Il a par ailleurs identifié tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Pire, l'édile de la Médina a joué un rôle actif dans cette réunion dont la plupart des participants, appartiennent à la coordination du PS de la Médina à l'instar de Malick Kébé Dieng qui se trouve être responsable de la coordination des jeunes socialistes de cette localité.



Les enquêteurs ont saisi et fait analyser les téléphones portables des membres du Commando et il se trouve que ces derniers recevaient des ordres de Bamba Fall et du directeur de cabinet de Khalifa Sall formellement mis en cause par une vidéo. Des captures d'écran ont ainsi montré certains des suspects s'en prendre avec une violence inouïe au ministre Serigne Mbaye Thiam.