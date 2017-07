L’enquête sur les fuites des épreuves du Baccalauréat 2017 se poursuit. Dans la journée, 19 personnes dont des élèves impliquées dans cette affaire, ont déférées au Parquet de Dakar, par la Division des investigations criminelles ( Dic), a appris «L’ Observateur ».



Parmi les personnes arrêtées, figurent un professeur, un président de Jury et des employés de l’Office du Bac. Tout ce beau monde est suspecté d’avoir joué un rôle clé dans la « mafia » des fuites des épreuves de Français, d’Histoire- Géographie et Philo.



Dans la même lancée, les enquêteurs de la Dic ont réentendu le Directeur de l’Office, Babou Diaham. Parallèlement, les éléments de la Section de recherches qui ont effectué des perquisitions à son service, s’intéressent aux machines et autres mobiliers.



Les 19 personnes ont bénéficié d'un retour de parquet, en attendant d’être présentées dans la journée d’aujourd’hui, devant le procureur de la République.