Enquête sur les fuites au Bac 2017 : Une dizaine d’élèves en garde-à-vue à la Dic, des ordinateurs de l’Office du Bac saisis…

L’enquête ouverte par le procureur de la République a ouvert une série d’enquête, pour apporter la lumière sur les fuites généralisées au Baccalauréat 2017. La police et la gendarmerie saisies, ont auditionné hier, plusieurs personnes présumées impliquées dans ce scandale. Selon L’Observateur, plus d’une dizaine d’élèves ont été entendus puis placés en garde-à-vue à la Division des investigations criminelles (Police).



Pendant ce temps, les gendarmes de la Section de recherches, de leur côté, ont passé la journée d’hier, dans les locaux du Bac. Sur,place, ils ont longuement entendu Babou Diaham sur la sécurité des lieux, les personnes directement impliquées dans le secret des épreuves du Bac, ainsi que les mesures qu’il avait prises dès l’annonce de la découverte des fuites de Français, d’histoire et géographie.



Et, après avoir visité les lieux, les gendarmes enquêteurs ont emporté avec eux, des ordinateurs. Des machines qu’ils veulent « faire parler » pour identifier les auteurs des fuites et et le degré de responsabilité de l’Office du Bac.