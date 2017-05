Enquêtes de l’OFNAC : pour l’achèvement de la chaîne, un activiste décide de mener le combat (APS) - Le coordonnateur de la Plateforme des acteurs non étatiques (ANE), Malick Diop a décidé de mener le combat en vue d’obtenir une justice liée par les résultats des enquêtes menées par les agents de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).



Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 22:48 | | 0 commentaire(s)|

"Pour qu’il n’y ait pas de rupture dans la chaîne, nous allons mener le combat pour que les conclusions prises par l’OFNAC lient la justice afin d’aboutir à des poursuites", a déclaré M. Diop en marge du forum citoyen contre la fraude et la corruption organisé mercredi à Louga en présence de membres de l’OFNAC. "Comme pour la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) d’alors, les conclusions de l’OFNAC devraient être suivies automatiquement de poursuites judiciaires en cas de manquements avérés et non laissées au pouvoir discrétionnaire du juge qui a le droit de donner suite ou non à des cas pertinents de délits financiers", a-t-il suggéré.

"Ces genres de forums ont l’avantage de permettre aux populations de mieux connaître les missions de l’OFNAC", selon le coordonnateur des ANE, qui a d’ailleurs appelé "les citoyens à rejoindre ce combat pour la bonne gouvernance sans laquelle aucun développement ne peut être espéré". Auparavant, le coordonnateur général des projets et programmes chargé du suivi-évaluation à l’OFNAC, Mohamed El Mounirou Fall avait rappelé que l’objectif de ces tournées dans les régions est de mieux faire connaître l’institution et ses modes de saisine.

Selon lui, "l’OFNAC a des missions préventives à coté de celles de mener des enquêtes dont les conclusions sont remises au procureur à qui revient le droit d’en donner suite ou non".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook