Enseignement Supérieur: Le Saes en sit-in le lundi prochain Le Saes organise un sit-in ce lundi 28 août, pour rappeler aux autorités leurs engagements non tenus. En effet, ces syndicalistes sont d’avis que malgré leurs «sacrifices», les autorités font la sourde oreille alors que leur engagement a permis aux étudiant de passer une année normale.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2017 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

LE Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) prévient les autorités qu’il n’a pas abandonné le combat. En effet, ces enseignants ont informé à travers un communiqué, de la tenue d’un sit-in ce lundi, pour exhorter les autorités à honorer leurs engagements.



«La coordination Sas du campus de Dakar exige des actes concrets et non des promesses. Elle invite tous les militants à un sit-in le Lundi 28 août 2017, à partir de 9h30, devant le rectorat pour exiger le paiement intégral et immédiat des sommes dues», indique le document.



Les syndicalistes d’attirer l’attention de l’opinion «sur ces agissements et ce manque de considération qui risquent de perturber le calme qui règne à l’Ucad. La coordination Saes du campus de Dakar; tiendra pour responsables, les autorités à différents niveaux, pour toute perturbation à venir».



Très remontés contre les autorités, ils ont rappelé les «sacrifices» consentis pour sauver l’année académique. Car, informent-il, «tous les collègues ont accepté de surseoir à une partie de leurs vacances pour terminer les cours, évaluations, résultats et encadrements. Malgré ces énormes sacrifices consentis par ces patriotes pour normaliser l’année universitaire, les autorités n’ont fait aucun effort pour respecter le paiement des sommes dues».



Les sommes en questions sont composées de «prime de recherche du second semestre, perdiems de voyage d’études, heures complémentaires du premier semestre, indemnités plein temps».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook