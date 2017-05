Enseignement Supérieur : Les cours perturbés encore par le SAES

Le Syndicat de l’enseignement supérieur (SAES) annonce une grève de 48 H, le mardi 23 et le mercredi 24 mai prochains. Le Saes exige le respect des accords sur la retraite signé le 17 mai 2016 avec l'Etat du Sénégal.



Les cours vont être perturbés encore la semaine prochaine dans les universités du Sénégal. En effet, le Syndicat de l’enseignement supérieur (SAES) va observer une grève de deux jours, mardi 23 et mercredi 24 mai prochains. Les camarades du Professeur Moustapha Sall dénoncent le non-respect des accords, notamment sur la revalorisation de la retraite.



Selon le Professeur Moustapha Secrétaire adjoint du Saes,« déjà la semaine prochaine nous allons entrer résolument dans la lutte. Et rien ne sera négligé pour pousser l’Etat du Sénégal au respect des accords », déclare Moustapha Sall sur la Rfm.



Le Saes annonce un plan d’actions et met également le gouvernement en garde de toute tentative de vouloir revenir sur les accords déjà signés.