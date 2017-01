Enseignement: avec plus de 80 milliards de francs CFA injectés en 4 ans, le Canada, leader des bailleurs de fonds de l'éducation au Sénégal Dans le cadre de la réforme du curriculum et la poursuite de sa politique de la gratuité du manuel scolaire, la coopération canadienne a octroyé en trois ans, 5 millions de manuels du CI au CM2, aux élèves des écoles publiques élémentaires.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2017 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

La coopération bilatérale entre le Sénégal et le Canada dans le domaine de l'éducation se renforce chaque jour sur le terrain.



Selon l'ambassadrice du Canada, Lisa Filiatraut, son pays a facilité la formation en approche par compétence à plus de 53 mille enseignants et à près de 8000 directeurs d'école, de 2006 à nos jours. A coup sûr, l''appui canadien qui s'élève à plus de 80 milliards de francs CFA entre 2015 et 2019, va continuer à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et permettre leur réussite. Ce qui devra favoriser la politique de l'Etat du Sénégal qui s'est engagé pour la gratuité des manuels scolaires à l'ensemble des élèves des écoles publiques élémentaires. Dans le cadre de la troisième étape du projet d'appui aux manuels scolaires, plus d'1,5 million de manuels vont être distribués aux élèves de CM1 et de CM2. Le bailleur principal du Sénégal en matière d'éducation, le Canada, a réitéré son engagement dans ce domaine avec le financement d'un projet de renforcement de l'appui à la protection de l'enfant en milieu scolaire, mais aussi avec un projet de réparation et de gestion physiques de manuels scolaires.

source: la tribune

