Ensemble vers l’émergence (Par Mahammed Boun Abdallah DIONNE)

Le Sénégal sous Macky Sall, a engagé sa marche résolue vers l’émergence. Les cinq premières années d’exercice du pouvoir sont en train de prouver que le Plan Sénégal Emergent (PSE) constitue le socle de la renaissance socio-économique d’un pays qui a accompli le grand bond dans plusieurs domaines.







Sa vision d’un Sénégal émergent et solidaire dans un Etat de droit, fonde l’espoir de tout un peuple, engagé aux côtés du Président Macky Sall dans le processus inclusif de transformation structurelle de notre économie.



Le modèle de développement pensé par le Président Macky Sall et décliné à travers des projets et programmes innovants, ouvre de nouvelles perspectives à tous les échelons de la société sénégalaise.



Qu’il s’agisse du PUDC qui a su créer les conditions d’une nouvelle économie locale grâce à un investissement massif au profit des populations rurales, longtemps confinées à la périphérie des politiques publiques ; des Bourses de sécurité familiale qui ont permis de dérouler un filet de protection sociale au profit de 300.000 ménages vulnérables ; ou encore de la Couverture maladie universelle qui vise à doter le Sénégal d’un système de protection sociale universelle à la fois performant et pérenne par une prise en charge médicale efficace des populations.







Au 31 décembre 2017, le défi de la CMU est d’assurer un taux de couverture de 75% ; soit près de 11 millions de personnes. Au regard des grands projets du septennat, le bilan d’étape est largement positif. Les réformes majeures ont abouti à des performances inédites et permis de mettre en œuvre des politiques sociales efficaces.



L’ambitieux programme de 221 km d’autoroute à l’horizon 2019 adossé au projet de Train Express Régional (TER), va révolutionner la mobilité interurbaine. Les Pôles urbains qui participent d’une dynamique de renouveau territorial, devront élargir les bases d’un développement centré sur la modernité infrastructurelle.







Avec le PUMA, Promovilles, le Programme de modernisation des cités religieuses, le relèvement des plateaux techniques des hôpitaux, le Président Macky Sall est en train de dessiner la nouvelle identité d’un Sénégal équitable et solidaire, entreprenant et résolument tourné vers l’émergence. Cet engagement au profit du Sénégal a permis de corriger les inégalités sociales et de révéler un horizon de possibilités pour tous les Sénégalais.



Si l’élection du Président Macky Sall à la tête de la République du Sénégal a constitué un événement politique sans précédent; c’est parce que l’espoir placé en lui, était à la mesure des espérances de tout un peuple, imbu de justice sociale et de bien-être économique.



Ainsi, les excellentes performances économiques du Sénégal marquées par le retour d’une croissance à la fois stable et vigoureuse (6,5% en 2015; 6, 6% en 2016 et 6,8% en 2017), augurent des perspectives heureuses qui doivent nous valoir le renouvellement du contrat politique qui nous lie au Président Macky Sall.







Mieux, les deux prochaines années seront mises à profit pour parachever les chantiers de l’emploi des jeunes et de l’entreprenariat féminin, qui commencent à donner des résultats prometteurs au regard des programmes mis en œuvre dans le cadre de la deuxième phase des projets du PSE.



La volonté inébranlable du Président Macky Sall de trouver des réponses efficientes et durables à la demande sociale, est traçable dans le budget 2017 arrêté à 3360 milliards de FCFA, dont 1200 milliards mobilisés pour financer les investissements structurants annoncés lors des Conseils des ministres délocalisés.



L’objectif ultime réside dans la correction des déséquilibres socio-économiques. Les impressionnants progrès dans le secteur de l’énergie viennent renforcer cette dynamique de compétitivité économique. Son ambition de consacrer le maximum de ressources à l’investissement, est soutenue par le Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) 2017-2019 d’un coût global de 4 792 milliards de francs CFA.







Ce plan comme l’a rappelé le Président Macky Sall, va renforcer les performances du PSE à travers 772 projets. La mobilisation de son financement traduit la confiance des partenaires techniques. En cinq ans, le Gouvernement du Président Macky Sall a pu mobiliser 5 000 milliards de FCfa auprès des bailleurs de fonds contre 3 400 milliards en douze ans.







C’est la preuve par quatre que le Sénégal est résolument sur la rampe de l’émergence. Ainsi, ce Livre Blanc qui fait le point des réalisations du Gouvernement d’avril 2012 à avril 2017, est la manifestation de l’engagement du Président Macky Sall au profit du Sénégal et des Sénégalais, porté par un investissement massif dans les secteurs prioritaires : les Infrastructures, le Transport, l’’Energie, l’Agriculture, l’Education, la Formation, l’Hydraulique, l’Assainissement, la Santé, la Protection sociale et l’Economie solidaire. C’est ensemble que nous construirons l’émergence du Sénégal.



