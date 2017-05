Ensup’Afrique offre à ses étudiants un programme parfait, selon les étudiants...

L’école privée d’Enseignement Supérieur de Gestion, des Finances et de l’Administration du Sénégal (Ensup’Afrique) a honoré la semaine dernier, ses étudiants. L'événement s'était déroulé au grand théâtre dans la cadre d'une cérémonie de graduation. Sur ce, les étudiants ont profité de l’occasion pour exprimer leur satisfaction sur les micros de leral.net. Et selon toujours les étudiants interrogés, leur établissement Ensup’Afrique offre à ses étudiants un programme parfait accès sur le développement personnel et basé sur la méthodologie des relations.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2017 à 01:31 | | 0 commentaire(s)|