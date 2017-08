Entrave à la libre circulation et rixe sur la voie publique: Le chauffeur de bus Tata Abdou Khadre Mbengue et le taximan Abdou Aziz Faye, condamnés La rivalité légendaire entre taximen et chauffeurs de bus Tata a fini par atterrir à la barre du tribunal de Dakar. En effet, le chauffeur de bus Tata Abdou Khadre Mbengue, son receveur Mamadou Guèye et le taximan Abdou Aziz Faye, ont fait face aux juges, hier, pour s’expliquer sur les délits d’entrave à la libre circulation et rixe sur la voie publique.

Cela servira peut être de leçon pour les usagers de la route au Sénégal, qui ne manquent jamais l’occasion d’étaler leur indiscipline. En effet, un chauffeur de bus Tata et un taximan ont été condamnés, hier, par le tribunal de Dakar statuant en matière correctionnelle.



Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les deux hommes ne l’ont pas été pour homicide involontaire, comme c’est le cas pour la plupart des usagers de la route qui se présentent devant la barre du tribunal. En effet, il est ressorti des débats d’audience que les deux hommes avaient fait preuve d’indiscipline notoire, barrant la route et empêchant des centaines d’usagers de circuler, après que leurs deux voitures se sont légèrement touchées.



Présentés hier aux juges, les deux hommes qui ont comparu côte à côte sont, à tour de rôle, revenus sur les faits, chacun cherchant à s’extirper des mains de la justice. Et même jusque devant la barre du tribunal, le chauffeur de bus et le taximan n’ont pu cacher leur rivalité.



Interrogé le premier, le chauffeur du bus s’est déchargé sur son homologue chauffeur de taxi. «Je roulais correctement quand, tout à coup, nos deux véhicules ont eu une collusion. Je suis alors descendu pour qu’on règle le problème à l’amiable mais lui ne voulait rien entendre. Il a commencé à insulter à tout-va et même les autres usagers qui étaient là, n’ont pas échappé à ses injures», rapporte le chauffeur du Tata, qui ajoute que «quand les autres sont descendus de leurs véhicules pour venir lui faire entendre raison, il a sorti un coupe-coupe pour menacer quiconque s’approcherait de lui», explique-t-il.



Mal à l’aise dans cette situation, le taximan Abdou Aziz Faye qui visiblement, dégageait la peur et l’anxiété, sert à la Cour une histoire à dormir debout. «C’est lui qui a heurté ma voiture. J’ai agi sous le coup de la colère mais je ne suis pas à l’origine de l’embouteillage qui a été créé par cet évènement», se défend-il. Questionné sur le coupe-coupe qu’il aurait exhibé, Abdou Aziz Faye déclare que le sieur Mbengue n’a pas dit la vérité, avant de le reconnaitre après que le procureur l’a bousculé.



Prenant ses réquisitoires, le procureur de la République, après avoir savonné les trois prévenus, a demandé au tribunal de les condamner à trois mois de prison, dont 45 jours ferme. Le tribunal en décidera autrement. Puisque, rendant sa décision, la Cour a d’abord relaxé le receveur Mamadou Guèye du délit d’entrave à la libre circulation et a ensuite, condamné le taximan Abdou Aziz Faye et le chauffeur de bus Tata, Abdou Khadre Mbengue, à 6 mois de prison assortis de sursis et à payer une amende de 50.000 F Cfa.





Les Echos

