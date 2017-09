Entre Edinson Cavani et Neymar, ça a failli dégénérer dans le vestiaire Edinson Cavani et Neymar ont eu une explication dans le vestiaire après le match contre Lyon. Le ton est monté et des coéquipiers ont dû s'interposer.

La vie n'est jamais un long fleuve tranquille au Paris-Saint-Germain. Même quand les victoires s'enchaînent (huit en autant de rencontres depuis le début de cette saison, toutes compétitions confondues), qu'une star planétaire a rejoint le club pendant l'été et que les plus grandes ambitions paraissent réalisables.



Dimanche soir après le succès étriqué et heureux face à Lyon (2-0), sur les coups de 23 heures, une vive altercation s'est produite entre Edinson Cavani et Neymar, prolongeant leur différend né sur la pelouse quelques minutes auparavant, lors du penalty obtenu par Mbappé à la 79e minute.



Très agacé, l'Uruguayen est rentré le premier au vestiaire juste après le coup de sifflet final, sans aller saluer les supporteurs avec le reste de ses partenaires. Quelques instants plus tard, Neymar a fait son apparition à son tour. Cavani lui a alors fait savoir en espagnol, qu'il n'avait pas apprécié son attitude sur le penalty. Le Brésilien lui a répondu de manière peu aimable, selon plusieurs témoins. Le meilleur buteur du club s'est alors levé et le ton est monté d'un cran.



Il a fallu que des partenaires, a priori Thiago Silva et Marquinhos, s'interposent afin d'éviter que la situation ne s'envenime et que les deux hommes puissent, peut-être, en découdre physiquement. À la suite de cette intervention, la tension est retombée. Cavani a filé sous la douche...







