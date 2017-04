Entre Messi et Ronaldo, la guerre des chiffres est éternelle On parle d’eux comme des footballeurs venus d’un autre monde, et les supporteurs de l’un comme de l’autre cherchent constamment à placer leur poulain au sommet. Monstres de statistiques aberrantes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo semblent impossibles à départager.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Et une nouvelle pierre dans le champ de bataille de la rivalité Messi-Ronaldo qui anime le monde du football depuis une dizaine d’années. Mais lequel des deux est le meilleur ? Vaste débat que Mundo Deportivo, le quotidien catalan, vient de relancer. Et cela ne surprendra personne : le journal démontre combien le Portugais est moins fort que l’Argentin…



Comment démontrer que Messi est le meilleur…



Le titre du Mundo Deportivo ? « Il reste 10 ans à Ronaldo pour s’approcher des titres de Messi ». Le ton est donné. Le journal fait référence à la promesse du Madrilène, qui veut jouer jusqu’à 40 ans, et s’attache à démontrer que collectivement, le joueur est bien en retard par rapport à la star blaugrana, Messi. Depuis 2009, année où il rejoint le Real, CR7 n’a gagné que 9 titres sur 27, quand la "Pulga" en a remporté 21 sur 34.



Dans le détail, le Portugais n’a remporté qu’une fois la Liga, alors que l’Argentin a été cinq fois champion d’Espagne. Cristiano Ronaldo a marqué 265 buts en 244 matches de championnat alors que Leo Messi en a lui inscrit 266 en 248 ? D’accord, mais lui et les Merengue « ont subi la tyrannie du Barca », assène Mundo Deportivo, qui poursuit son "analyse" en estimant même, que le Ballon d’or 2016, s’il était attribué au regard strict des performances individuelles, devrait revenir à Messi.



Et comment démontrer l’inverse !



Mundo Deportivo livre une énième salve dans l’ancestrale rivalité Real Madrid VS FC Barcelone dont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont devenus malgré eux, les symboles. Notons qu’en début de semaine, l’Espagne s’est enflammée autour des révélations de Marca, quotidien madrilène, qui expliquait que le n°10 catalan avait refusé de prolonger et envisageait un départ en 2018. Une version très exagérée, d’après le clan barcelonais…



Les chiffres avancés par Mundo Deportivo sont vrais. La vérité des statistiques est d’ailleurs fréquemment prônée pour asseoir les avis tranchés. Mais l’avantage des chiffres de Messi et Ronaldo, c’est qu’ils sont nombreux.



Et on trouve facilement de quoi démontrer que CR7 est en fait, plus impressionnant que l’Albiceleste. Par exemple, le Portugais marque plus et affiche une meilleure moyenne avec sa sélection (68 buts en 136 matchs, 0,5 but par match en moyenne) que son rival (57 buts en 116 matchs, 0,49 but par match en moyenne). Messi est le meilleur scoreur de l’histoire de la Liga (320 buts en 357 rencontres, 0,896 but par match en moyenne), mais il compte 5 saisons de plus en championnat que Ronaldo, et ce dernier affiche un ratio bien plus important (265 buts en 244 rencontres, 1,086 but par match en moyenne).



Et depuis cet été, Cristiano Ronaldo peut se targuer d’un titre majeur avec l’Euro 2016 remporté avec la Selecçao, alors que Lionel Messi reste sur trois défaites en finales de la Copa America et une défaite en finale de la Coupe du monde.



Bref…

Les statistiques, les chiffres et les titres sont innombrables. A respectivement 31 et 29 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont pas fini d’affoler les compteurs et d’agiter les débats. Et même lorsqu’ils auront raccroché les crampons, les fans seront nombreux à débattre encore pour déterminer lequel était le plus fort.



En termes de ballon d’or, Messi possède le meilleur ratio avec 5 trophées tandis que CR7 est à 4 trophées.



La rivalité entre les deux joueurs est loin de finir, cette saison ils sont tous candidats pour le titre de de la Champions League qui se joue en juin. Mais avant cela, il faut passe par les quarts de finale et les demi-finales.



Thierno Malick Ndiaye,



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook