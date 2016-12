Entretien Leral- Baïla Wane : « Comme candidat du PDS, Oumar Sarr est politiquement meilleur que dix Karim Wade » (version wolof)

Avec le prétexte de l’ordonnance de non lieu dans le cadre de l’affaire dite de détournement présumé portant sur 3 milliards de FCfa, Baïla Wane, l’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a accepté de revenir avec Leral.net dans cette deuxième partie de l’interview en wolof, sur les tenants et les aboutissants de cette affaire qui avait défrayé la chronique judiciaire du Sénégal en 2012.



Evoquant des versets de Coran, Baïla Wane a apporté des réponses philosophiques, tout en déclarant qu’il a pardonné à tout le Monde, même à Abdoulaye Wade.



Mais, il n’a pas manqué d’égratigner l’ancien Procureur Ousmane Diagne dans la gestion de cet imbroglio. Toutefois, le membre du Cercle des Amis de Macky Sall est revenu sur l’actualité brûlante au niveau politique avec notamment, l’audience que Macky Sall avait accordée au front Manko Wattu Senegaal, le maintien d'Abdoulaye Daouda Diallo au poste de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, « l’exil forcé » de Karim Wade, sans oublier le bilan de Macky Sall sur la route des Législatives 2017 et la Présidentielle de 2019. Entretien exclusif…