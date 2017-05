Entretien avec Ousmane Laye Keinde : « Il n'y a pas de famine au Sénégal (...)Avec un responsable comme Pape Maël Diop, Macky Sall peut dormir tranquille» ! Ousmane Laye Keinde est sans nuance. C’est sans aucune réserve qu’il apporte tout son soutien au Dg des Aéroports du Sénégal pour qui il affiche une admiration sans bornes. Dans cette interview accordée à dakarposte, Ousmane Laye Keinde dit avoir été séduit par Pape Maël Diop à cause de ses réalisations et pour ses actions sociales. Il n’en veut pour preuve que les travaux gigantesques engagés par ce dernier à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar qui a refait peu neuve et n’a plus rien à envier aux aéroports européens ou américains.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Mai 2017 à 21:29

Celui qu’il surnomme "Borom Ndakarou" apparaît à ses yeux comme un homme providentiel, celui par qui la victoire de Macky Sall et de l’Apr aux législatives surviendra sans aucun doute. Originaire du village traditionnel de Yoff où il a grandi, Ousmane Laye est un self made man qui croit fortement que seul le travail paie. "Dama gueum sama bopp" est sa devise, et il voit en son mentor Pape Maël Diop les qualités d’un travailleur infatigable qui ne croit qu’à ses propres efforts. Dans cet entretien, Ousmane Laye Keinde ne manque pas au passage d’égratigner l’opposition dont il dit qu’elle est en perte de vitesse tout en magnifiant l’œuvre du président Macky Sall grâce aux efforts de qui le Sénégal ne connaît ni famine ni conflits sociaux… Suivez l’entretien sur dakarposte! Auteur : Dakarposte.com

