Entretien de Serigne Bass Abdou Khadre avec la RFM datant de 2012 réchauffé par certains médias : Alassane Samba Diop précise, dénonce et alerte Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife général des mourides n’a pas accordé une nouvelle interview à la RFM depuis 2012. L’entretien posté sur youtube et repris par certains sites date de 2012. C'est du réchauffé et une grossière manipulation. Ecoutez les précisions d’Alassane Samba Diop, le directeur de la Radio Futurs Médias (RFM).

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2017 à 21:05





