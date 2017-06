Entretien exclusif avec Aliou Cissé : «Mon rêve : voir le Sénégal retourner à la coupe du monde et décrocher un trophée continental »

: C’est ce que je disais aux joueurs en début du stage, quand on était réuni à Saly. Je leur disais qu’en réalité on a quatre matches très importants, quatre matchs décisifs et qu’il faut les gagner pour espérer aller à la coupe du monde. Il n’y a pas de double option. Il n’y a pas d’autres calculs, d’autres schémas, Je pense que ces matches contre Burkina ici comme chez eux, qu’il faut les gagner. Comme je l’ai dit, nous sommes le Sénégal, et c’est important de le savoir. Je sais que les gens doutent encore de notre force ici dans ce pays, je parle peut être certains pas tous mais, certains peuvent douter du travail que nous sommes en train de faire depuis 2 ans. Certains peuvent douter de notre capacité en un moment de figurer parmi les meilleures équipes d’Afrique mais, je crois que tout le monde, tout le continent, nous respectent et connait notre vraie valeur. Les anglais disent « Big game for the big players ». Ça veut dire tout simplement que les grands matchs sont faits pour les grands joueurs, et comme j’estime que nous avons de grands joueurs, les matchs que nous allons jouer vont être pour les grands joueurs. Le tout c’est de bien les préparer, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de confiance, puisque mon rôle c’est de donner beaucoup de confiance à mes joueurs, leur apporter beaucoup de sérénité et je suis persuadé que nous avons assez d’arguments pour gagner ces matchs.

: En matière de football on ne sait jamais on peut vouloir quelque chose et ça ne passe comme prévu. On est dans le cadre du sport, vous pouvez être la meilleure équipe et ne pas gagner non plus. En réalité, c’est ce qui fait le charme du football, du sport. Une équipe peut être moins forte que vous et vous battre et là-dessus je suis assez équilibré. Mais, avec le potentiel que nous avons, nous sommes en droit d’avoir de l’espoir, nous sommes en droit d’espérer sincèrement de se qualifier. Ça fait longtemps que le Sénégal ne s’est pas qualifié à la coupe du monde, donc bien sûr on a envie de se qualifier. On a envie d’y aller. Nous faisons tout pour y aller. Nous allons tout mettre en œuvre pour y aller maintenant comme je vous ai dit, on est dans le cadre du sport donc on ne sait jamais qu’est ce qui peut se passer.

: L’ ’objectif aujourd’hui c’est de faire de très belle qualification à la coupe du monde d’abord, et puis de voir si il y a une possibilité de se qualifier. Et bien sûr on va tout faire pour se qualifier et on veut se qualifier, après bien sûr il y a la CAN 2019 qui sera très important pour génération là je pense que la bas on peut essayer d’aller la bas pour espérer le gagner.

: Ecouter mon rêve d'aujourd'hui c'est d'amener l'équipe nationale le plus loin possible. Je veux amener encore l'équipe nationale en coupe du monde et offrir aux sénégalais un trophée continental. C'est çà mon rêve. Mais cette mission n'est pas pour moi, elle dépasse ma personne, elle dépasse les joueurs, elle dépasse la fédération, mais c'est une mission pour tout le peuple sénégalais. Maintenant il s'est trouvé que c'est moi qu'on a choisi pour diriger cette mission, et je compte sacrifier ma vie pour réussir cette mission. D'ailleurs c'est ce que je ne cesse de répéter à mes joueurs, " il ya des moments où il faire preuve de dépassement, oublier nos personnes