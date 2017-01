Environnement des affaires : Les chefs d’entreprises se plaignent de la concurrence déloyale En novembre 2016, les industriels enquêtés sur les facteurs qui limitent leurs activités se sont plaints, pour la plupart, de la concurrence jugée déloyale (30%) et des difficultés de recouvrement des créances (11%).



Par ailleurs, souligne la DPEE, une baisse mensuelle de la production (-9 points) est notée par les enquêtés malgré une légère amélioration des carnets de commandes (+1 point). Les quantités stockées de produits finis ont, pour leur part, reculé tout en restant au-dessus de leur niveau moyen de long terme.

En perspectives pour le mois de décembre 2016, les industriels sont plutôt optimistes quant à l’évolution de la production qui devrait progresser alors que les commandes resteraient stables par rapport au mois de novembre.

Dans le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les difficultés de recouvrement des créances (33%), la concurrence supposée déloyale (20%) ainsi que les coûts des intrants (13%) sont considérés, par les entrepreneurs, comme les principales contraintes à leurs activités durant le mois de novembre 2016. Par ailleurs, les commandes publiques (-2 points) et les commandes privées (-4 points) se sont repliés, en rythme mensuel, selon les chefs d’entreprise enquêtés.



De même, l’activité serait en baisse sur la période sous revue. En prévision pour le mois de décembre 2016, les chefs d’entreprise de BTP s’attendent à une amélioration de l’activité par rapport à novembre 2016, en phase, notamment, avec les commandes publiques.



Pathé TOURE lejecos

