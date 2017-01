Épidémie de grippe : 13 morts en quinze jours dans une maison de retraite de Lyon

L'épidémie de grippe bat son plein et elle fait des ravages dans certains établissements pour personnes âgées. Dans une maison de retraite de Lyon, l'Ehpad Korian Berthelot, 13 pensionnaires sont décédés en quinze jours, selon un communiqué du ministère de la Santé, samedi. Alors que l'établissement dispose de 110 places, 72 personnes avaient contracté la grippe, et 6 sont toujours hospitalisées.



La ministre de la Santé a demandé une mission d'inspection "afin de contrôler la mise en œuvre par l’établissement, depuis le début de l’épidémie, des recommandations des autorités sanitaires de lutte contre la grippe", indique le communiqué. Ce dernier précise que le Directeur général de la santé s'est rendu sur place le 6 janvier afin "d’évaluer la situation" et a constaté que "les mesures de prévention étaient bien mises en place à cette date".



source: Lci