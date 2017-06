Epreuves anticipées de philosophie: «Un grand problème se pose», (Directeur des études) Les candidats au baccalauréat ont planché ce mercredi (de 08 à 12 heures) sur les épreuves d’anticipées de Philosophie. Il faut dire qu’au Collège Saldia où plus de cinquante (50) absences ont été dénombrées, le Directeur des études et Chef de Centre n’a pas manqué de relever des problèmes.

Le Directeur des études et Chef de Centre du Collège Saldia, M. Ndiaye parle d’un «grand problème qui se pose». «C’est surtout l’identification des candidats. Il y a vraiment des efforts à faire au niveau de l’office du Bac pour informer les candidats particulièrement les candidats libres, au niveau des établissements, informer les candidats officiels», dit-il dans les colonnes de pressafrik.



Selon lui, «des candidats sont venus sans carte d’identité ou avec une carte d’identité qui n’est pas conforme avec l’identification». Pis, «nous avons eu un candidat qui est né à deux (2) endroits différents, à des moments différents alors que c’est le même candidat.



Tels sont les problèmes et on était en contact avec l’office du Bac pour voir est-ce que tel élève peut composer ou pas ? Si le candidat compose, on retient la copie en attendant qu’il aille chez lui et revienne avec des éléments d’identification. C’était vraiment le grand problème», relève-t-il.



Le Directeur des études qui accuse les familles et l’établissement, soutient que «l’office du bac n’est là que donner l’information…».



«Nous avons deux (2) jurys de 300 candidats pour chaque jury, dans l’un, il y a 21 absents, dans l’autre, 31 absents», poursuit-il.

