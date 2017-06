Equête de l'Ofnac: qui protège Pape Aly Gueye ? Libération révèle que presque tous les acteurs impliqués dans l’affaire de la convention entre l’ASER et Myna Distribution ont été entendus à l’OFNAC sauf Pape Aly Guèye qui semble jouer au chat et à la souris avec les enquêteurs.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2017 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Pape aly Guèye est-il un citoyen à part ? Selon nos informations, le patron de Myna Distribution joue au chat et à la souris avec les enquêteurs de l’office national de lutte contre la corruption (Ofnac) qui veulent l’entendre sur la convention de 71 milliards qui lie sa structure à l’agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). Presque tous les responsables de l’aser, l’ancien et le nouveau Directeur y compris, ont été entendus par les enquêteurs qui peinent à mettre la main sur Pape aly Guèye. Pourtant, des personnalités comme Aliou Sall n’avaient pas hésité à répondre à l’Ofnac dans le cadre du dossier Pétrotim qui a été d’ailleurs bouclé et transmis.



Il semble que le patron de Myna qui a échappé à toutes les affaires qui le visaient (rapports Centif, Cour des comptes...) fasse le mort encore devant les enquêteurs. Va t-il s’en tirer une fois de plus ? l’histoire nous le dira. Et pourtant à l’Ofnac, l’ancien DG de l’Aser, antou Guèye Samba, a et́é incapable d’expliquer aux enquet̂eurs sur quelle base une avance de 24 milliards de FCfa a et́é dećaisseé en faveur de Myna en toute illeǵalité.́ Plusieurs chefs de service de l’Aser ainsi que des membres de la commission de rećeption ont et́éinterrogeś . les mem̂ es interlocuteurs renseignentque les enquet̂eur sont obtenu le rapport du cabinet BSC qui deńonce cette convention en plus d’avoir det́erré un rapport de la Cour des comptes dans lequel Myna et́ait en cause dans plusieurs marcheś de Senelec. Pour rappel, dans le cadre de la convention avec l’Aser, Myna Distribution s’et́ait engageé à mobiliser le financement dans un deĺai d’une semaine à compter de la signature du contrat préśenté comme une offre spontaneé et la dureé d’exećution des travaux et́ait de 16 mois à compter de la notification de l’ordre de service de déḿarrage des travaux.



Cette éćhéance n’a jamais ét́é respecteé . Mais voilà: le 18 déćembre 2015, date d’enregistrement du marche,́ Myna a recu̧ une avance de 12 milliards de FCfa. une grosse curiosité corseé par le fait que le marché a et́é enregistré bien avant sa notification intervenue le 21 dećembre. Deux autres paiements au titre de « l’avance sur approvisionnement » ont ét́é effectueś les 6 et 21 janvier 2016 pour des montants respectifs de 7 et 5 milliards de FCfa. Des paiements irreǵuliers car normalement,et selon la convention, Myna devait et̂re payeé lorsque la Senelec et l’Aser auront dum̂ent rećeptionnéles travaux indiqueś . Pire, le taux de remboursement des avances sur approvisionne- ment a ét́é fixé à 60% en violation flagrante du Code des marcheś qui le limite à50% de la valeur des approvisionnements.



En reśume,́ l’entreprise a empoché 24 milliards de FCfa sans le moindre justificatif selon les auditeurs qui, comme nous l’éćrivions, ont deńoncé cette convention entacheé d’irreǵulariteś . Des faits têtus que l’Aser a tenté de noyer dans un communiqué payant avec des arguments tirés par les cheveux. Libération reviendra sur les premières découvertes des enquêteurs qui interviennent au moment où Pape Aly Guèye se trouve au cœur d’une nouvelle affaire. a suivre...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook