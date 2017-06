Équipe de France: Antoine Griezmann n'applaudit pas Raphaël Varane et l'assume

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2017 à 11:21

Antoine Griezmann assume de ne pas avoir applaudi Raphaël Varane lors de son arrivée à Clairefontaine pour saluer sa victoire en Ligue des champions avec le Real Madrid.

Antoine Griezmann serait-il mauvais perdant ? Visiblement, oui, et il l'assume. Griezmann n'a pas oublié que l'Atlético de Madrid a été éliminé de la Ligue des champions en demi-finale par le Real Madrid (0-3, 2-1). Lorsque Raphaël Varane est arrivé à Clairefontaine, lundi, «Grizou» a tout d'abord feint de ne pas vouloir lui serrer la main, comme le montre la vidéo postée par la FFF.

Ensuite, lorsque tous les Bleus ont applaudi Varane pour saluer son succès et celui du Real Madrid en finale de la C1 face à la Juventus Turin (4-1), Griezmann s'est abstenu. Forcément, ces gestes ont déclenché moultes réactions de l'autre côté des Pyrénées.



Griezmann, lui, a pris tout cela avec humour, comme le montre son tweet : «Et puis quoi encore», écrit-il, assumant de ne pas féliciter son rival madrilène.



