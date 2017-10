Equipe de France: "Deschamps est un Mourinho, pas un Guardiola", tranche Dugarry Dans Team Duga ce mercredi sur RMC, Christophe Dugarry a savouré la qualification des Bleus pour le Mondial 2018 en Russie. Quelques instants seulement. Le membre de la Dream Team RMC Sport a rapidement pointé le niveau de jeu de l’équipe de France lors de ses dernières sorties et notamment, ce mardi contre la Biélorussie (2-1), tout en se demandant s’il pouvait en être autrement avec Didier Deschamps sur le banc.

Le billet pour la Russie

"Il faut évidemment savourer cette qualification pour le Mondial 2018 en Russie. C’est un moment important pour le foot français, pour les joueurs, les supporteurs, la France. C’est un événement magique mais il faut rapidement se projeter."



Un jeu peu enthousiasmant

"L’objectif d’un pays comme la France ne peut être simplement de se qualifier. Didier Deschamps n’est pas dupe. Il voit bien que les choses ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner au regarde du talent de cette équipe de France. Je ne comprends pas les excuses évoquant les absents. Il y aura toujours des joueurs absents ou en méforme.



J’ai envie de voir du jeu, un schéma de jeu préférentiel. Durant la seconde période, on a juste joué long sur Olivier Giroud, c’était d’une pauvreté… Puis Kylian Mbappé est rentré et a fait la différence à lui tout seul balle au pied. Ce sont nos deux seules options qu’on a vues hier soir. On n’est pas l’Albanie. On doit proposer des résultats et du jeu, surtout qu’on n’a pas une génération moyenne. J’espère qu’on va proposer autre chose."



Le style Deschamps

"Mais est-ce que Didier Deschamps en est capable? A part avec Monaco, toutes les équipes de Deschamps ont eu une qualité de jeu moyenne. Deschamps c’est un José Mourinho, ce n’est pas un Pep Guardiola."



RMC

