Equipe de France: Deschamps recadre Griezmann sur Clairefontaine

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2017 à 09:03 | | 0 commentaire(s)|

Didier Deschamps a d’abord précisé qu’Antoine Griezmann avait le sourire en arrivant ce lundi à Clairefontaine. Ce qu’on peut constater sur une vidéo mise en ligne par la FFF, même s’il ne saute pas au plafond non plus. Mais le sélectionneur de l’équipe de France, qui était de passage devant la presse, a ensuite recadrer un peu son attaquant, qui a récemment qualifié d’"horrible" la vie au QG des Bleus.



Antoine Griezmann de retour à Clairefontaine by by ffftv "Ça a pu être une parole maladroite de sa part. Ce n’était pas pour dénigrer Clairefontaine, a réagi Deschamps. Tout est fait pour les mettre dans les meilleures conditions. Après, évidemment, le fait de rester plusieurs jours, plusieurs semaines… ce n’est pas "la vie de château" comme lui peut le penser au quotidien. Mais on a d’excellentes conditions de travail."

Deschamps: "On sera amenés à pas mal bouger" "Après, les journées peuvent être un peu plus longues, a-t-il concédé. Quand ils (les joueurs, ndlr) sont en club, ils font l’entraînement, avant, ils sont chez eux et après, ils font ce qu’ils veulent aussi. Là, c’est du 24h/24, même si sur ces trois semaines, on sera amenés à pas mal bouger. Indépendamment de ce mot-là ("horrible"), qui peut déranger, je connais bien Antoine. Et évidemment que pour lui, être là, c’est toujours un plaisir et un bonheur."



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook