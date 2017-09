Equipe nationale de Football du Sénégal: Mbaye Niang se prononce sur sa première convocation

Longtemps courtisé par le Sénégal, Mbaye Niang a finalement dit oui à l’équipe nationale du Sénégal. Le sénégalais fait parti des joueurs retenus par Aliou Cissé pour faire face au Cap Vert le 7 Octobre prochain.



Mbaye Niang s’est prononcé sur sa première convocation :



“Je suis fier et heureux. Beaucoup de choses se disent mais incha allah la vérité on la saura tous. Mais le plus important c’est de se battre pour ce maillot.”