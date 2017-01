Equipements Romai des lions : Les premiers lots réceptionnés Trois semaines après la signature de contrat entre la FSF et son nouvel équipementier, les premiers lots d’équipements ont été réceptionnés hier en fin de matinée.

Interpellé avant-hier par le quotidien Stades, le président de la FSF, Me Augustin Senghor, avait donné ce 5 janvier comme date de réception des équipements.



Les premiers lots sont arrivés plus tôt. Hier mardi, pendant que les Lions livraient leur seconde séance d’entraînement du jour sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor, le président de la FSF, Me Augustin Senghor, et quelques-uns de ses collaborateurs faisaient le tri des premiers lots d’équipements. Les Lions vont ainsi pouvoir démarrer leur camp de base à Brazzaville sous leurs nouvelles tuniques.



Source wiwsport





