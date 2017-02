Eric Cantona : des fans demandent à être rembour­sés après une soirée passée avec lui Contre rétri­bu­tion, on a promis à plusieurs fans d’Eric Cantona de passer une soirée de rêve avec leur idole, mais plusieurs ont déchanté, esti­mant avoir été floués.

Eric Cantona a défi­ni­ti­ve­ment quitté les terrains de foot. Sa drôle de vidéo pour deve­nir le sélec­tion­neur de l’An­gle­terre n’a pas (encore) porté ses fruits, et il vit donc avec Rachida Brakni et leurs deux enfants au Portu­gal. En colla­bo­ra­tion avec A1 Spor­ting Spea­kers, une société qui orga­nise au Royaume-Uni des rencontres entre des spor­tifs et leurs fans, il est toute­fois en tour­née depuis quelques jours. Et le moins qu’on puisse dire est que ça n’a pas commencé sous les meilleurs auspices. Comme le relate le Daily Mail, la soirée d’ou­ver­ture à Bour­ne­mouth n’a pas contenté tout le monde.



Eric Cantona ne s’est pointé qu’à 21h pour cet événe­ment censé commen­cer une heure plus tôt. D’après des témoins, l’an­cien foot­bal­leur a passé 45 minutes sur scène à répondre à des ques­tions sans inté­rêt. « Ça ressem­blait à une grosse blague, a déploré un spec­ta­teur. J’ai demandé à être remboursé et on va voir ce que ça donne. » Pour lui, « le public a été tota­le­ment méprisé ».



Les billets d’en­trée les moins chers coûtaient la baga­telle de 70 euros. Neil Maple­toft, un fan des Manches­ter United, avait donc réservé des places à 180 euros pour avoir la possi­bi­lité de rencon­trer Eric Cantona. Mais il a appris à la dernière minute que l’an­cien attaquant n’au­rait pas le temps de signer des auto­graphes et qu’il faudrait donc se conten­ter du strict mini­mum. Les plus passion­nés ont quant à eux versé presque 1200 euros… L’or­ga­ni­sa­teur a assuré de son côté que les déçus n’étaient « qu’une petite mino­rité » sur les 1500 personnes présentes ce soir-là. Des amélio­ra­tions ont toute­fois été prévues pour les soirs suivants.



source: voici

