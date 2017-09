Esclavage/Ghana: Des parents vendent leurs enfants à un prix ridicule

Qu’est-ce qui est plus pénible que cela? Il y a un sentiment d’incrédulité et de douleur lorsque des histoires sur l’esclavage ou traite des enfants apparaissent sur l’écran du téléviseur ou dans les médias imprimés. Comment est-ce possible? Dans cet âge moderne? Qu’est-ce qui peut pousser un parent à vendre son propre enfant? Voici quelques-unes des questions que nous devrons tous nous poser…



Au Ghana, environ 15 enfants ont été vendus par leurs parents aux pêcheurs pour des prix entre 12 et 22 dollars, pour se livrer à la pêche dans la région du Volta. Heureusement pour ces enfants, ils ont été sauvés pendant le week-end dernier.



Le sauvetage a réussi en raison de la collaboration entre les parties prenantes, le Service de police du Ghana, la Marine du Ghana et le Département de la protection sociale, ainsi qu’une organisation non gouvernementale, Challenging heights.



Selon cette ONG, les enfants étaient amenés à travailler sur le lac Volta par leurs maîtres esclaves, après avoir été vendus pour 12 $ et 22 $ par leurs parents.



Les enfants secourus comprenaient; trois filles et 12 garçons âgés de cinq à 17 ans et qui opéraient dans les villages de pêcheurs de Nkwanta et Dambai.



Les enfants ont donc été emmenés au centre de réadaptation de Challenging heights aux fins de récupération et de soins.





afrik.mag