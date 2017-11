Esclavage en Libye: Samuel Eto’o offre 1,5 million à chaque migrant camerounais rapatrié

Il vient une fois de démontrer son humanisme et son côté philanthrope. La star camerounaise Samuel Eto’o a offert à chaque ressortissant camerounais sorti de ce qui est appelé la vente d’esclaves noirs en Libye au 21e siècle, la somme de 1,5 million de francs CFA. C’est le site Abidjanshow qui a annoncé dans la soirée de ce jeudi 23 novembre, l’information.



Après Claudy Siar, et comme bon nombre de stars, le buteur d’ Antalyaspor en Turquie a déploré le traitement monstrueux et affligeant, réservé aux jeunes migrants venus d’Afrique subsaharienne en direction du Nord Libye pour enfin regagner l’Europe.



Selon notre source Papa Eto’o de son sobriquet, “était prêt à louer un avion pour aller les chercher. Le gouvernement l’ayant fait, le footballeur a opté pour une enveloppe leur permettant de s’installer”. Un geste qui doit faire école au niveau des autres pays, car tout le reste est vanité et l’aide portée à autrui, a toujours été bénéfique.