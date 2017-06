Escroquerie : Amdy M. Fall avait promis 3 milliards et une épouse Djinn à l'émigré Le marabout Amdy Moustapha Fall a été attrait, ce jeudi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie et charlatanisme. Le parquet a requis une peine de 2 ans de prison contre lui. II sera édifié sur son sort, le 13 juin prochain.



Pour rentabiliser son commerce en Europe, Mansour Sarr et Mamadou Lamine Diédhou ont rencontré Moustapha Fall, un charlatan qui leur a promis 3 milliards de FCFA et une femme Djinn.



Mais, pour ce faire, il faudrait répondre aux exigences des génies qui réclament avant toute opération, la somme de 3 millions de FCFA chacun. Mamadou Lamine Diédhiou suspectant une supercherie, s’est vite retiré.



Mansour Sarr, lui; se disant hypnotisé par le premier talisman qu’il s’est vite fait délivrer pour un bain mystique par Moustapha Fall, n’a cessé de verser de l’argent jusqu’à concurrence de 3 millions de FCFA. Ayant rempli son contrat avec le charlatan, il réclame ses 3 milliards. Sentant que ce n’était que de l’arnaque, il porte plainte pour le remboursement de son argent.



Du coup, les enquêteurs ont effectué un transport au domicile du prévenu, ce qui a permis de mettre la main sur lui. Un arsenal de talismans et de cornes enveloppées de tissus rouge avec une décoration des cauris blancs ainsi que d' autres gris-gris constituait le décor dans une mallette déposée dans sa chambre de retraite spirituelle.



Ce jeudi, interrogé sur les différentes péripéties relatées par Mansour Sarr devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Moustapha Fall a nié tout en bloc. Il a affirmé n’avoir reçu du plaignant que la somme de 200 000 FCFA et une grande bougie d’une valeur de 2 millions de FCFA. Il ajoute ne s’être jamais rendu en brousse nuitamment avec Mansour Sarr et Mamadou Lamine Diédhiou, encore moins lui avoir promis une femme Djinn.



Par ailleurs, le maître des poursuites a requis la peine de 2 ans d’emprisonnement à l’encontre du prévenu. A l'opposé, les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple de leur client à titre principal et à titre subsidiaire, la relaxe au bénéfice du doute. La décision sur cette affaire est attendue le 13 juin prochain.







