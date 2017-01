Escroquerie : Comment le Maire Talla Sylla fait tomber "Procureur Thiam"

Alioune Badara Thiam a appelé hier, Talla Sylla. Au bout du fil, il se présente comme étant un procureur, un délégué du procureur de la République, prés le Tribunal de Dakar. Il aborde avec le maire de Thiès diverses questions dont les rapports heurtés entre ce dernier et le patron de Rewmi, Idrissa Seck, l'actualité politique nationale...



Ces sujets évacués, "Procureur Thiam" explique au maire ses difficultés financières. Il lui apprend que son épouse doit subir une césarienne, mais qu'à court d'argent, il souhaiterait son appui. Talla Sylla qui n'est pas né de la dernière pluie, a vite flairé une arnaque. Il fait mine de donner suite à sa requête et demande au "Procureur" de décliner sa véritable identité, afin qu'il puisse lui envoyer un montant, via les structures de transfert d'argent.



Persuadé que sa cible a mordu à l'hameçon, le "Procureur", livre son nom à l'état civil: Alioune Badara Thiam. Dès qu'il raccroche le téléphone, le maire de Thiès prend langue au limiers de la Dic. Vérification faite, ceux-ci lui confirment qu'il a affaire à un escroc notoire et qu'ils sont à ses trousses depuis plusieurs mois. Une astuce est décidée pour cueillir le "procureur Thiam. Une stratégie payante. Alioune Badara Thiam est, par la suite, piégé, interpellé et placé en garde à vue.