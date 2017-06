Escroquerie : La fausse « niaareel » de Aliou Sall condamnée à 6 mois ferme

Aïssatou Ndongo est vraiment une récidiviste. Elle a été condamnée par le tribunal de Grande instance de Dakar à une peine de 6 mois ferme pour escroquerie et une amende de 550.000 francs Cfa. Elle se faisait passer pour la deuxième femme du frère du président Macky Sall.



Pourtant en 2015, elle a purgé 2 mois ferme pour s’être fait passer pour la fille de Serigne Mourtalla Mbacké, Aissatou Ndongo a choisi cette fois, de se faire passer pour la deuxième épouse du maire de Guédiawaye.



Selon la partie civile, Aminata Diop avait accompagné sa mère à l’Hôpital où elle a été abordée par la dame Aïssatou Ndongo.



Chemin faisant, A. Ndongo soutient avoir été à la Mecque avec la maman de la plaignante et qu’elle aurait même partagé le même vol et logée dans le même hôtel avec son supposé mari, « maire ». Son entrée réussie, elle a indiqué avoir un dîner de gala où elle doit se rendre et voudrait acquérir des cheveux naturels auprès de Aminata Diop d’une valeur de 540 000 F Cfa.



« Elle m’a même remis son numéro et le lendemain, elle m’a appelée pour me dire qu’elle va prendre un taxi pour venir chez moi prendre sa commande de cheveux naturels parce qu’elle ne pouvait pas prendre la voiture du maire indisponible », a expliqué Aminata Diop.



Pis, savez-vous ce que la fausse niaareel de Aliou Sall a fait ? Arrivée chez la vendeuse Aminata, elle a pris la commande à crédit prétextant que son argent est gardé à la banque pour éviter, avec la traque des biens mal acquis actuelle, qu’elle ne soit auditée. Elle a aussi pris de l’huile de palme que vendait la mère de la pauvre Aminata Diop avant de se fondre dans la nature.



Décidée à encaisser son argent, la dame vendeuse s’est rendue à la mairie pour expliquer le problème. Le secrétaire du maire l’a accueillie avant d’alerter la vraie « niaareel » de Aliou Sall. Celle-ci qui connaît la prévenue, a aussi promis de payer la totalité de la somme due. Jugée devant le tribunal de Grande Instance de Dakar statuant en matière de flagrants délits hier, A. Ndongo a été condamné à 6 mois plus une amende de 550 000 francs Cfa.



VoxPop