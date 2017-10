Escroquerie : Le "marabout" et son talibé "catholique" envoyés en taule pour 12 mille francs Le faux marabout, Pape Amadou Dieng et son chambellan, Jean Paul Mendy ont été condamnés hier, respectivement à 3 et 6 mois de prison ferme pour escroquerie. Ils avaient soutiré le montant de 12 mille francs Cfa à une dame.

Il y a des gens qui passent tout leur temps à truander d’honnêtes gens. Pape Amadou Dieng et Jean Paul Mendy font partie de cette catégorie de personnes sans vergogne, qui ne ratent aucune occasion pour soutirer de l'argent à autrui.



Leurs mauvais agissements ont mal tourné. Ils ont été arrêtés et envoyés en prison pour avoir soutiré 12 mille francs Cfa à Amy Thiaw, rapporte le journal Libération.



Devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, elle est revenue sur les faits, expliquant que ce jour-là, elle avait un rendez-vous en ville mais, elle ne connaissait pas le lieu. Elle a croisé Pape Amadou Dieng et lui a demandé de l’aider à retrouver l’endroit de son rendez-vous. « Il était en train de m’orienter quand Jean Paul Mendy est venu le saluer des deux mains en lui disant : Serigne Mbacké. Depuis quand êtes-vous venu à Dakar ? ». Sur ces entrefaites, la dame a cru qu’elle avait affaire à un grand marabout.



Fervente disciple, elle sollicite des prières. Profitant de ce qu’elle estime comme une chance, elle explique au « marabout » son problème. Elle lui révèle qu’elle s’est mariée depuis des années mais, n’arrive pas à avoir un enfant. Pape Amadou Dieng lui dit qu’il avait un remède pour cela. Mais, il réclame de l’argent à la dame qui lui en donne deux mille. Un montant jugé dérisoire par le « marabout ». Sur ce, Amy Thiaw lui donne 12 000 francs et le faux marabout lui formule des prières avant de prendre congé d’elle.



Etant donné qu’un crime n’est jamais parfait, le faux marabout et son chambellan ont croisé de nouveau la dame au moment où ils se partageaient l’argent. Ayant découvert qu’elle avait affaire à des escrocs, elle a usé de ses cordes vocales pour crier au voleur.



Les deux hommes qui ont pris leurs jambes à leur cou, n’iront pas loin. Ils sont vite arrêtés par les passants. Devant le prétoire, Pape Amadou Dieng reconnaît les faits, en soutenant avoir agi à cause des vicissitudes de la vie. Il regrette son acte, présente ses excuses au tribunal et promet de ne plus s’adonner à de telles pratiques.



Selon le journal, son acolyte, Jean Paul Mendy a, quant à lui nié les faits qui lui sont reprochés. Pourtant, le représentant du ministère public a, dans ses réquisitions, révélé que ce n’est pas la première fois qu’il comparaissait pour de tels faits. « Vous êtes coutumier des faits et vous utilisez votre statut d’ex-commando pour escroquer les gens », lui a lancé le maître des poursuites.



Avant de requérir contre les prévenus 2 ans dont 6 mois ferme. Rendant la sentence, le tribunal a infligé à Pape Amadou Dieng 3 mois ferme. Son chambellan en prendra pour 6 mois ferme.







