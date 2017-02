Escroquerie : Un faux frère de la Première dame déféré au parquet

Les mises en garde et les menaces de poursuites judiciaires ne dissuadent pas les escrocs qui continuent d'user de leur faux lien de parenté avec la Première dame pour escroquer des citoyens.



Le nommé Babacar Faye, se disant commis dans l'administration, domicilié à Ouakam a été déféré dernièrement devant le procureur de la République pour les faits similaires. Le gus a fait croire au sieur M. Ndiaye qu'il est le frère de la Première dame Marieme Faye Sall et lui a promis de lui faire gagner un projet à l'Université Cheikh Anta Diop et au ministère de l'Education.



Pour mieux ferrer sa victime, Babacar Faye le persuade qu'il est aussi en mesure de lui procurer un passeport diplomatique. Une fois les 5 millions de Cfa encaissés, il est devenu injoignable. De guerre lasse, le commerçant a déposé une plainte devant la Division des investigations criminelles.