Escroquerie à la Sonatel des Parcelles Assainies : Un cadre de l’Agence arrêté

Seydina I. Thiam, agent de la Sonatel, responsable de la cellule de lutte contre la fraude a été arrêté et déféré pour «faux et usage et escroquerie ». Ce cadre de l’Agence des Parcelles Assainies pillait dans les comptes de clients.





A l’aide d’une puce téléphonique, il utilisait un nouveau numéro sous un autre nom et au détour d’une manipulation technique dont il a le secret, parvenait à pomper des sommes dans le compte des clients partenaires «Orange Money».





Interpellé, Seydina Issa Thiam reconnaît entièrement et sans réserve les griefs contre lui retenus. Mieux, il sollicite la clémence de sa boîte, s'engageant a intégralement rembourser son modique butin chiffré à la somme de 390 000 F CFA.





source: PressAfrik