Escroquerie au maraboutage, une chargée de clientèle tombe dans le piège de deux charlatans Domiciliée à Mermoz et chargée de clientèle dans une société de la place, la dame D.G. Mendy s'est faite gruger par des inconnus. Ces derniers qui ont usé d'un tour de magie, l'ont ensorcelée pour la dépouiller et sont allés jusqu'à lui faire ramasser des cailloux et des herbes mortes dans la rue.

C'est une dame choquée qui s'est présentée à la Police de Dieuppeul pour porter plainte contre deux charlatans, qui en plus de l'avoir dépouillée de ses biens, l'ont ridiculisée devant ses voisins. Ce jour-là, la la jeune dame qui revenait de chez la coiffeuse, a rencontré en cours de route, un homme , un certain A. Diallo, qui lui a demandé l'adresse d'une guérisseuse. Tout de suite, elle a répondu par la négative, mais au même moment, un homme qui passait devant eux et qui se révélera plus tard être le complice du premier cité, leur a dit qu'il connaissait l'adresse de la guérisseuse qui aurait selon lui déménagé à Ouakam. La jeune dame a alors supplié le nouveau venu d'y conduire A. Diallo. Mais contre toute attente, ce dernier a décliné l'invitation. Il a fallu qu'elle débourse 5000 francs pour qu'il daigne accepter. Et pour remercier sa bienfaitrice, A. Diallo lui a demandé de tendre les mains pour qu'il prie pour elle et l'éloigner du mauvais sort. Mais à peine a-t-il fini ses prières que la dame s'est retrouvée comme hypnotisée. Un moment qui a été mis à profit par les deux hommes qui étaient en réalité des complices pour demander à la dame de leur donner tout ce qu'elle avait sur elle. Bijoux, porte-monnaie, téléphone portable... A. Diallo et son complice ont même pris les documents personnels de la femme. Et comme si cela ne suffisait pas, ils lui ont demandé de se rendre chez elle pour prendre son ordinateur portable et toutes ses économies. Les poches bien remplies, ils ont poussé leur outrecuidance, jusqu'à vouloir s'amuser avec elle sachant qu'elle n'était plus lucide, ils lui ont ensuite demandé de ramasser des herbes mortes et des cailloux. Ce qui a sauvé la dame, c'est que par chance, la scène avait attiré certains voisins , qui, intrigués par le comportement de la dame Mendy qui ressemblait à une malade mentale, sont venus aux nouvelles. Par chance pour elle, elle recouvre ses esprits juste à cet instant. Et lorsqu'elle a fini de narrer sa mésaventure à ses voisins, ces derniers se sont tout de suite rués sur les deux escrocs pour leur faire la fête et récupérer les biens qu'ils lui ont subtilisés. Conduits à la Police, les deux hommes qui ont failli être lynchés ont réfuté les accusations, prétextant être accusés à tort. Pour autant, ils ont été déférés au parquet pour escroquerie et maraboutage.

source: vox populli

