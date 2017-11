Escroquerie au visa, portant sur 12 millions : Le ressortissant congolais risque trois ans ferme, pour avoir brisé le rêve d’une quinzaine d’étudiants Le ressortissant congolais, Eric Ramdas Nzobadila Malonga, alias Empire Nguesso a comparu lundi dernier, devant le tribunal des flagrants délits de Grande Instance de Dakar, pour escroquerie au préjudice d’Obamki Guecko et consorts. En attendant, qu’il soit fixé sur son sort le 30 novembre prochain, le parquet a requis trois ans ferme contre le prévenu.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2017 à 18:27

Si toutefois vous rêvez de poursuivre vos études à l’étranger, ne croisez jamais le chemin de ce ressortissant congolais, Eric Ramdas Nzobadila Malonga, alias Empire Nguesso. Ce dernier, qui se faisait passer pour un petit-fils du président Nguesso, est vraiment un as dans son domaine. A son actif, quinze étudiants de nationalités différentes comme parties civiles, aujourd’hui à la barre.



Et son modus operandis, n’est rien d’autre que de créer une agence de voyage fictive du nom RICIA Voyage pour convier les étudiants de nationalités différentes, à verser de l’argent à son profit afin d’obtenir un visa pour le Canada et une bourse d’études. C’est dans ces circonstances, qu’il a grugé les parties civiles de leurs 12 millions 900 mille francs Cfa.



Mais, suite à une plainte d’Obamki Guecko à la brigade de Ngor le 25 octobre dernier, le prévenu a été mis hors état de nuire. Et 26 passeports ont été retrouvés par devers lui.



Attrait lundi dernier, devant le tribunal, le prévenu n’a fait que demander un délai pour rembourser ses victimes. Alors que certains d’entre eux, qui sont de même nationalité que lui, ont quitté uniquement leurs pays, la tête pleine de rêves de continuer les études au Canada.



Selon les avocats de la partie civile, le prévenu devrait même être poursuivi pour association de malfaiteurs. « Il a tout un personnel à sa disposition. Et, il disait qu’il travaille avec une ONG, au Canada qui octroie des bourses aux étudiants. Alors que l’ONG, dont il parle, délivre des bourses pour les étudiants handicapés. Et, il a eu à le faire dans son pays, en Afrique du Sud, avant d’atterrir à Dakar », plaide un des avocats de la partie civile.



« C’est un escroc classique et le tribunal a l’habitude de juger ce genre de personnes. Il a fait usage de faux noms et de fausses qualités pour soutirer de l’agent à ses victimes, qui tournent autour d’une trentaine de personnes », expose, le représentant du Ministère public, avant de requérir trois ans ferme contre lui.



« Depuis quand des agences de voyages délivrent des visas ? Où est la responsabilité de l’Etat dans tout ça ? Et on veut prendre mon client comme l’agneau du sacrifice », conteste l’avocat de la défense.



« Je pense qu’il faut tendre la perche à ce genre de personnes. Et, le tribunal peut bien lui donner un délai pour rembourser les parties civiles. Parce que le réquisitoire du parquet est trop sévère », plaide le conseil du prévenu.











Kady FATY Leral













