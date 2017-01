Escroquerie et abus de confiance : Jean Pierre Corréa utilisait l’association chrétienne qu’il dirige pour encaisser l’argent de jeunes footballeurs qui rêvaient d’Europe Le sieur Jean Pierre Corréa (à ne pas confondre avec notre excellent confrère Jean Pierre Ababacar Corréa) est vraiment indigne d’être dirigeant d’association religieuse. Agé d’une quarantaine d’années, il utilisait le paravent de l’association chrétienne dont il est le président pour encaisser l’argent de jeunes footballeurs à qui il promettait une belle carrière dans les championnats européens et arabes. Il a été condamné hier à 2 ans dont 2 mois ferme pour les délits d’escroquerie et d’abus de confiance.

Quand il sortira de prison dans deux mois, Jean Pierre Corréa devra se trouver une occupation autre. que celle de président d’une association chrétienne qu'il occupait jusqu’ici . pour cause, il a été envoyé hier en prison pour les délits de d’escroquerie et d’abus de confiance. Cet homme de haute taille et de teint clair, qui s’est présenté comme étant agent de la société de la Lonase, passait son temps à encaisser l’argent de jeunes footballeurs qui voulaient devenir professionnels. Pour ce faire, le sieur Corréa leur faisait croire à ces jeunes amoureux du ballon rond qu’il avait ferrés, qu’il organisait chaque année, dans le cadre des activités de l’association chrétienne, des voyages vers des lieux religieux comme Jérusalem, Rome, le Portugal…



C’est dans ces circonstances que Mathurin Mendy, Mamadou Diouf et Boubacar Baldé lui ont versé respectivement 850.000, 350.000 et 300.000 francs Cfa. Après avoir empoché l’argent des gosses, Corréa disparaît, croyant qu’il n’allait plus jamais croiser les chemins du trio d’adolescents. Mais, puisque seules les montagnes ne se rencontrent pas, le truand finit par être retrouvé par un des jeunes garçons, en l’occurrence Boubacar Baldé. Sachant qu’il ne pourra rien faire face à la témérité de celui qui l’avait roulé dans la farine, le jeune garçon met un plan en action. Il va tranquillement trouver les deux autres victimes pour leur notifier qu’il venait de retrouver leur bourreau. Comme des commandos en mission, les jeunes garçons s’organisent pour aller s'emparer du prévenu avant de le conduire à la police.



Interpellé hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le sieur Corréa a reconnu devoir de l’argent aux jeunes garçons, mais soutient qu’« il n’a jamais été question de les truander. D’ailleurs, on a commencé à les rembourser tous». Après que le procureur de la République a demandé que la loi soit appliquée, le conseil de la défense a plaidé la clémence du tribunal. La robe noire dira que son client est un délinquant primaire et que ce sont les jeunes garçons, envahis par le désir de voyager, qui lui ont mis la pression et qu’il a fini par céder.



Malgré cela, le tribunal a décidé de condamner le sieur Corréa à 2 ans de prison dont 2 mois ferme.



