Escroquerie et charlatanisme: Le jeune Guinéen utilisait des versets du Coran pour hypnotiser ses victimes

Des plaintes de personnes victimes des agissements de charlatan pullulaient à la police de Dieuppeul. Tous faisant état de gens usant de pouvoirs mystiques pour les amadouer et les escroquer. Ainsi, lorsqu’Alpha Assane Ba a été pris pour des faits similaires sur une fille, les hommes du commissaire Sène ont tout de suite établi un lien avec les autres plaintes qu’ils ont enregistrées.



Dans sa déposition, A Seck la victime a indiqué que le jour des faits, il était environ 20h lorsqu’elle sortait de chez elle, pour une petite course. C’est donc sur le chemin qu’elle a rencontré le mis en cause qui semblait égaré. Ce dernier qui avait l’air désemparé, lui a confié qu’il venait fraîchement de Guinée et qu’il était à la recherche de son père.



Ne connaissant pas l’adresse indiquée, la jeune fille explique qu’elle a continué son chemin. Mais quelle ne fut sa surprise, lorsque quelques instants après, elle s’est rendue compte que l’individu la suivait. Pis, ce dernier l’a retenue par le bras. Et après avoir certainement récité ses litanies, il a demandé à la jeune fille de se rendre chez elle et de lui rapporter tout objet de valeur. San comprendre ce qui lui arrivait, cette dernière s’est aussitôt exécutée.



C’est ainsi qu’elle est allée récupérer son ordinateur portable, ses deux téléphones, ainsi que tout ce qui était à portée de main chez elle, pour le remettre à l’inconnu. Ce après quoi, ce dernier a disparu dans la pénombre. Mais sa fugue ne sera que de courte durée, puisqu’il eut la malchance de revenir sur les lieux de son forfait, quelques jours après.



Ainsi, la demoiselle a retrouvé son bourreau au même endroit où elle l’avait rencontré. C’est ainsi qu’elle cria ‘’au voleur’’, ameutant le quartier. Et avec l’aide de bonnes volontés, ce dernier a été maîtrisé et conduit à la police sous bonne escorte.



Mai lors de sa déposition, le mis en cause a juré sur tous les saints qu’il n’était l’auteur de ces faits antérieurs et que la jeune fille s’est sans doute trompée de personne. « Peut-être que j’ai des traits de ressemblance avec la personne qui l’a escroquée », s’est justifié le mis en cause, qui a malgré tout, été déféré au parquet pour escroquerie.



