Escroquerie, l'entrepreneur de Pape Ndiaye Souaré condamné à 6 mois avec sursis

Pour rappel, le footballeur qui voulait acquérir une villa à Dakar, avait acheté un terrain nu d'une superficie de 150 mètres carrés situé à Ngor. C'est ainsi qu'il avait fait appel à l'entrepreneur Ahmed Ndiaye pour un projet de construction d'un immeuble de 7 étages. Les deux parties se sont alors entendues sur le montant de 103 millions de francs CFA pour la construction et l'entrepreneur avait promis de livrer les clés, en septembre 2016.



Le joueur n'a pas tardé à mettre la main à la poche avec le versement total de la somme par virement. Le délai expiré, les travaux de construction restent inachevés et l'entrepreneur Ndiaye déclare au joueur, être confronté à un problème financier et indique qu'il lui faut 10 millions de francs pour reprendre les travaux. Le footballeur pressé de recevoir sa résidence, lui donne le double de la somme, à savoir 20 millions de francs.



Au lieu de livrer les clés au propriétaire, l'entrepreneur Ndiaye sollicite encore et obtient un prêt de 10 millions de francs de Souaré puis 3 autres millions pour la finition du bâtiment. N'arrivant toujours pas à récupérer les clés de sa maison, Pape Ndiaye Souaré a alors décidé de porter plainte et d'ester en justice. Entendu, le sieur Ndiaye a reconnu les faits qui lui sont reprochés, expliquant aux enquêteurs qu'il a lui-même été victime d'escroquerie dans l'achat du matériel de construction. Cela n'a pas empêché le tribunal de le condamner pour son forfait.



source: vox populli