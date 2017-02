Espagne: 10.000 Sénégalais déjà inscrits en un temps record sur les listes électorales

Initiée á Madrid depuis le 21 Décembre 2016 et ce jusqu’au 14 Janvier 2017, avec 2015 inscrits á cette étape, la Commission chargée de la refonte du fichier électoral séjourne actuellement dans la région de Murcia. 1300 personnes s'y sont inscrites sur les listes électorales en seulement en trois jours.



A l’étape de Murcia, le mandataire de l’APR par ailleurs, coordonnateur de la section APR Mady Cissé Bâ s’est voulu catégorique: l’heure est venue pour les Sénégalais d’Espagne de démontrer à la face du monde leur poids électoral en dépassant très largement l’objectif des 40 000 inscrits.



Mady Cissé Bâ n’a pas manqué de remercier le Consul qui leur a accordé un jour supplémentaire compte tenu du nombre important de personnes qui voudraient s’inscrire avant d'adresser une mention spéciale aux membres de ladite commission pour leur disponibilité et leur collaboration sans faille.



Joint au téléphone, le Consul Général Mouctar Bélal se félicite du bon déroulement des opérations, il a outre invité les Sénégalais á s’inscrire massivement pour d’une part, dépasser très largement les 21400 inscrits répartis dans 35 bureaux de vote en 2012 et d’autre part, ratisser large pour permettre á chaque Sénégalais d’avoir sa carte d’identité indépendamment de l’aspect électoral .



A en croire toujours le Consul Général, l’objectif est de boucler une partie de la péninsule d’ici le 20 Mars 2017 pour ensuite entamer en fin Mars début avril, les Iles Canaries et Baléares.

La Commission regagnera à nouveau la péninsule pour les étapes de Galicia de la Catalogne; des Pays basques entre autres.



Avant l’étape de Murcia, la commission s’était rendue en Andalousie et a enregistré à ce jour 10.000 inscrits (Madrid capitale, la Province d’Andalousie et la Région de Murcia). Et à ce rythme, les Sénégalais du Royaume d’Espagne pourraient franchir le record historique d’inscrits en dépassant un palier qui n'avait pas été atteint depuis presque deux décennies.



La commission est attendue aujourd’hui (lundi) á Nucia, et se rendra ensuite successivement le 07 Février à Calpé, le 08 à Elche –Alicante, le 09 Février à Gandia, les 10 11 et 12 Février à Valence et ses environs et le 13 courant à Albacete.



En Espagne donc, les inscriptions se déroulent jusqu’ici dans d’excellentes conditions sous la supervision de la Décena et des Représentants des partis politiques et coalitions de partis.



Momar Dieng Diop (correspondance particulière Espagne)