Espagne: 512 kilos de cocaïne cachée dans des briques pour barbecues

L'organisation démantelée, dirigée par "un individu résidant entre la Colombie, le Mexique et l'Espagne", recevait la drogue par voie maritime et la distribuait dans la péninsule ibérique à l'aide de véhicules à double fond, indique la police nationale dans un communiqué.



Deux ans d'enquête

Les agents sont intervenus fin mars, après deux ans d'enquête, arrêtant "plusieurs véhicules", puis saisissant, dans un entrepôt de Madrid, "de fausses briques réfractaires (matériel spécifique pour des cheminées ou barbecues) qui ont dû être brisées à coups de masse".



"Les policiers ont dû détruire des milliers de pièces avant de retrouver celles qui étaient creuses et qui avaient été utilisées pour le transport" de la drogue, poursuit le communiqué.



Au total 512 kilos de drogue ont été saisis, dont 450 cachés dans les briques, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de Madrid.



La police précise avoir arrêté au cours de l'opération 25 personnes, dont 15 ont été écrouées, et perquisitionné 28 appartements dans tout le pays, dont 18 à Valence (est) et 4 à Madrid.



