Esteban Becker – Coach Guinée Equatoriale : «Je connais tous les joueurs sénégalais»

Esteban Becker ne se met pas trop la pression. Le coach argentin de la Guinée Equatoriale croit fermement aux chances de son équipe face au Sénégal ce samedi (21h) en qualification de la Can. Il fonde sa position par sa connaissance de l’équipe sénégalaise mais aussi par l’assurance que lui donne son équipe. «Je connais par cœur chacun des joueurs sénégalais. Ils sont bons, mais nous avons nos des joueurs et des armes capables de les contrer. Javier Balboa, Emilio Nsue, Zarandona et notre gardien Felipe Ovono ont l’expérience et le talent pour être des leaders. Si le Sénégal doit nous battre il faudra qu’il soit meilleur que nous. Ce qui ne sera pas facile. Car nous sommes prêts, excités et impatients à descendre sur le terrain afin de réussir notre mission».



LES 24 EQUATO-GUINEENS CONVOQUES



Felipe Ovono Ovono (ex-Orlando Pirates)



Aitor Embela Gil (Sabadel Fc B- Espagne)



Miguel Ángel Oscar Eyama (Fundación Bata)



Marcelo Asumu Nguema (Deportivo Unidad)



Cosme Anvene (Deportivo Unidad)



Diosdado Mbele Mangue (Kajaanin liikuntapuisto -Finlande)



Federico Bikoro Ekiémé (RSD Alcala B– Espagne)



Eloy Edu Nkene (Andora Cf-Espagne)



Rubén Belima Rodriguez (Koper F. C – Slovénie.)



Rui Da Gracia Gomes (Paola Hibernians Fc-Malte)



Carlos Akapo Martinez (Sd Huesca-Espagne)



Iván Zarandona Esono (Atlético Astorga-Espagne)



Ivan Bolado Palacios (Don Benito –Espagne)



Pablo Garnet Comitre (Algeciras Cf-Espagne)



José Machín Dicombo (Fc Lugano-Suisse)



Javier Balboa Osa (AO Trikala – Grèce)



Ivan Iyanga Travieso (Ofi Crete – Suisse)



Alfonso Mitogo « Papi » (Sony Elá Nguema)



Viera Ellong Doualla (Kerkyra-Grèce)



Emilio Nsue López (Birmingham City – Angleterre)



José Miranda Bohacho (Getafe Jeunes – Espagne)



Enrique Boula Senouba (PGS Kissamikos – Gréce)



Iván Salvador Edu (Ucam Murcia – Espagne)



Senga Nicolas Kata Martinez (Gava – Espagne)



galsenfoot